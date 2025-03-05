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США готові до війни з Китаєм на тлі тарифних загроз

05 березня 2025, 19:44
США готові до війни з Китаєм на тлі тарифних загроз
КНР швидко збільшуює свої витрати на оборону і сучасні технології.

Міністр США оборони Піт Гегсет після погроз з боку Пекіна у відповідь на нові тарифи президента Дональда Трампа заявив, що Вашингтон готовий до війни з Пекіном.

Про це повідомляє New York Post. 

"Ми готові", - сказав Гегсет, коментуючи заяву Китаю про те, що він "готовий битися" в будь-якій "війні". 

Міністр підкреслив, що США важливо "бути сильними".

"Ті, хто жадає миру, повинні готуватися до війни... Ось чому ми відновлюємо нашу армію. Ось чому ми відновлюємо стримування в дусі воїна. Ми живемо в небезпечному світі з потужними, висхідними країнами з абсолютно іншою ідеологією... Вони швидко збільшують свої витрати на оборону, сучасні технології, вони хочуть витіснити Сполучені Штати... Якщо ми хочемо запобігти війні з китайцями або іншими країнами, ми повинні бути сильними", - сказав Гегсет. 

Відомо, що Трамп хоче скоротити вплив Китаю на ринок рідкоземельних металів.

 

СШАКитай

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