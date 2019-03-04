США готують санкції для п'яти російських банків, - ЗМІ
Про ініціативу сенаторів США від Республіканської і Демократичної партій, Марка Рубіо та Ван Холенце повідомляє The New York Post.
"Документ, відомий під назвою "Закон про втручання" є одним із останніх зусиль американських законодавців щодо посилення тиску на Москву через те, що вони вважають цілим рядом проявів поганої поведінки – від агресії в Україні та участі в громадянській війні в Сирії до спроб впливу на виборах у США", - зазначається в матеріалі.
Сенатори, які ініціювали законопроект, оголошували цю пропозицію і минулого року. Втім тоді документ, що отримав двопартійну підтримку, був заблокований для винесення на голосування лідерами Сенату, які мають тісний зв'язок з президентом Трампом.
У нинішньому проекті закону, зокрема, зазначається, що директор національної розвідки США протягом 30 днів має встановити, чи втручалася Росія або будь-який інший іноземний уряд у федеральні вибори в США. Якщо так, закон вимагає серед іншого обов'язкове запровадження санкцій впродовж 10 днів. При цьому вказується, що під обмеження можуть потрапити, в тому числі, російські банки й енергетичні компанії. В запропонованому переліку зазначаються, зокрема, "Сбербанк России", ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк" та "Россельхозбанк".
Крім того, серед обмежувальних заходів пропонується заборонити всі операції, що підпадають під юрисдикцію США, щодо суверенного боргу РФ, операції з російськими державними облігаціями, а також боргами будь-якого суб'єкта, що перебуває у власності чи контролюється урядом Російської Федерації.
Для набуття статусу закону, законопроект має бути затверджений Палатою представників і Сенатом, а також підписаний президентом США.
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