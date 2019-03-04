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США готують санкції для п'яти російських банків, - ЗМІ

Законопроект має бути затверджений Палатою представників і Сенатом, а також підписаний президентом США
Двоє американських сенаторів розробили законопроект, який передбачає введення нових санкцій проти РФ через агресію в Україні та втручання у внутрішні справи США.
США готують санкції для п Фото: з відкритих джерел

Про ініціативу сенаторів США від Республіканської і Демократичної партій, Марка Рубіо та Ван Холенце повідомляє The New York Post.

"Документ, відомий під назвою "Закон про втручання" є одним із останніх зусиль американських законодавців щодо посилення тиску на Москву через те, що вони вважають цілим рядом проявів поганої поведінки – від агресії в Україні та участі в громадянській війні в Сирії до спроб впливу на виборах у США", - зазначається в матеріалі.

Сенатори, які ініціювали законопроект, оголошували цю пропозицію і минулого року. Втім тоді документ, що отримав двопартійну підтримку, був заблокований для винесення на голосування лідерами Сенату, які мають тісний зв'язок з президентом Трампом.

У нинішньому проекті закону, зокрема, зазначається, що директор національної розвідки США протягом 30 днів має встановити, чи втручалася Росія або будь-який інший іноземний уряд у федеральні вибори в США. Якщо так, закон вимагає серед іншого обов'язкове запровадження санкцій впродовж 10 днів. При цьому вказується, що під обмеження можуть потрапити, в тому числі, російські банки й енергетичні компанії. В запропонованому переліку зазначаються, зокрема, "Сбербанк России", ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк" та "Россельхозбанк".

Крім того, серед обмежувальних заходів пропонується заборонити всі операції, що підпадають під юрисдикцію США, щодо суверенного боргу РФ, операції з російськими державними облігаціями, а також боргами будь-якого суб'єкта, що перебуває у власності чи контролюється урядом Російської Федерації.

Для набуття статусу закону, законопроект має бути затверджений Палатою представників і Сенатом, а також підписаний президентом США.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і вісьмох компаній у відповідь на триваючу агресію Росії в Україні. Також, уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти 114 осіб та 15 компаній, причетних до анексії Криму, захоплення українських моряків та дестабілізації ситуації на Сході України.
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03 04 2019 19:43
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