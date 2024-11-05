США готуються до масових заворушень після виборів – АР

Більше 20 штатів за потреби готові направити війська Національної гвардії у Вашингтон.

Американські чиновники побоюються, що в Капітолії знову можуть розпочатися протести під час затвердження результатів виборів Конгресом 6 січня та на інавгурації.

Про це пише новинна агенція AP.

Вашингтон і більше 20 штатів залучають військових для захисту виборчих комісій та урядових будівель від можливих протестів та силових заворушень прихильників Дональда Трампа після президентських виборів.

Округ Колумбія досі не зробив офіційного запиту на задіяння гвардійських військ, але урядовці обговорюють і готуються до того, що Капітолій може знову сколихнути насильство, пов'язане із затвердженням результатів виборів Конгресом 6 січня та інавгурацією через два тижні після цього.

Начальник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії Жан-Поль Лорансо сказав, що поки не зрозуміло, скільки гвардійців буде потрібно цього року.

Він додав, що це буде залежати від того, чого хоче округ Колумбія, але зазначив, що Бюро Нацгвардії та штати очікують на запит про допомогу.

А от Невада побоюється можливого політичного насильства турбує чиновників й у низці "хитких штатів", результати яких визначать переможця.

В той же час, в Лас-Вегасі встановили огорожу довкола будівлі, де будуть рахувати голоси виборців по штату Невада. Губернатор штату Невада Джо Ломбардо заявив, що він запросив "обмежений контингент" з 60 членів Нацгвардії, щоб забезпечити своєчасне реагування на будь-які виклики - саме тому в штаті після виборів в 2020 році спалахнули протести прихильників Дональда Трампа.

В Арізоні металеву огорожу встановили біля центру підрахунку голосів округу Марікопа у центрі Фенікса, який чотири року тому став гарячою точкою для теорій про фальсифікацію виборів та погроз на адресу членів виборчих комісій.

За словами шерифа Расса Скіннера, його департамент буде перебувати у стані підвищеної готовності до погроз та насильства. Шериф проінструктував співробітників бути готовими до виконання службових обов'язків.

"У нас буде багато ресурсів, багато персоналу, багато обладнання", - сказав він.

За його слвоами, депутати будуть використовувати дрони для моніторингу активності навколо виборчих дільниць, а снайпери та інші підкріплення будуть готові до розгортання, якщо виникне можливого насильства, а поляризація стає більш інтенсивною в дні після виборів, тому правоохоронні органи залишатимуться у стані підвищеної готовності та "буде нульова толерантність до всього, що пов'язано зі злочинною діяльністю".

Місцевий представник виборчої комісії Арізони розказав, що занепокоєні протестів або навіть насильства, кілька шкіл і церков штату, які в минулому слугували центрами для голосування, не будуть працювати на виборчих дільницях цього року.

В день виборів в Мічигані по обидва боки бульвару, де стоїть будівля, встановили жовті велосипедні стійки. Відвідувачів зобов'язали проходити через металошукачі, а центральну залу охороняють 15 поліцейських.

Головний операційний директор Детройта з питань заочного голосування та спеціальних проектів Деніел Бакстер сказав, що поліція також перебуває на даху і навколо будівлі. За його словами, вісім днів дострокової попередньої обробки бюлетенів, надісланих поштою, пройшли мирно.

В день голосування Трамп припустив, що може програти вибори президента США.