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США хочуть заборонити імпорт російського алюмінію - ЗМІ

Ольга
Матарикіна
Заборона розглядається у відповідь на ракетні атаки росії по Києву та іншим українським містам цього тижня
США хочуть заборонити імпорт російського алюмінію - ЗМІ Фото з вільного доступу
Білий дім розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію росією війни в Україні. Метал довгий час був захищений від санкцій через його важливість у всьому, від автомобілів і хмарочосів до iPhone.
 
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
 
За словами співрозмовників, Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до рівня, настільки високого, що вони могли б стати еквівалентом заборони, або санкції проти компанії виробника "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски.
 
"Такий крок мав би широкомасштабні наслідки для світового ринку алюмінію, потенційно змусивши споживачів у США та інших країнах поспішно шукати метал на заміну", - пише агентство.
 
Світові ціни на алюміній підскочили після новин про можливу заборону.
 
Так, ціни на алюміній на Лондонській біржі металів подорожчали на 7,3%, досягнувши найбільшого внутрішньоденного зростання за майже два тижні на тлі побоювань, що такий крок призведе до обмеження доступності.
 
росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю, який має вирішальне значення для більшості галузей важкої промисловості.
 
Тільки в США російські поставки традиційно становлять близько 10% від загального обсягу імпорту алюмінію, а дані показують, що росія була третім найбільшим експортером до США в серпні.
 
 
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12 10 2022 21:56
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