Напередодні переговорів в Ер-Ріяді російські чиновники заявили, що будуть прагнути до "нормалізації" відносин зі США і навіть не виключили, що американські нафтові компанії повернуться в рф.

Переговори США і країни-агресорки росії в Саудівській Аравії будуть не тільки про завершення війни в Україні, на столі й ділові інтереси.

Про це пише The New York Times, вказуючи, що це будуть найбільш ґрунтовні переговори між рф і США за останні роки.

Напередодні переговорів в Ер-Ріяді російські чиновники заявили, що будуть прагнути до "нормалізації" відносин зі США і навіть не виключили, що американські нафтові компанії повернуться в рф.

Так, Юрій Ушаков, радник російського диктатора владіміра путіна, після приземлення в Ер-Ріяді заявив журналістам, що метою перемовин буде "почати реальну нормалізацію відносин між нами і Вашингтоном".

Зі свого боку генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що в рф "американські нафтові компанії вели дуже успішний бізнес" і припустив, що "в якийсь момент вони повернуться".

"Адже навіщо їм відмовлятися від можливостей, які росія їм надала для доступу до російських природних ресурсів?", — цитує NYT Дмитрієва.

У виданні нагадали, що провідні західні нафтові компанії, як і багато інших, пішли з росії після її повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Енергетичні та економічні зв’язки двох країн були предметом телефонної бесіди президентів росії і США владіміра путіна і Дональда Трампа минулого тижня, пише NYT.

росіяни сподіваються, що переговори з адміністрацією Трампа і мирна угода щодо України можуть відкрити шлях Сполученим Штатам до скасування жорстких антиросійських санкцій.

Зеленський заявив, що Україна не бере участі у переговорах США та рф у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх. Водночас спецпредставник президента США щодо України та росії Кіт Келлог заявив, що Україні не нав'язуватимуть мирну угоду.