США і союзники засудили різдвяні обстріли України росією

У ніч проти Різдва, 25 грудня, росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні.

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань росії та України генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку росії проти України на Різдво.

Про це він опублікував у своєму Twitter.

Келлог наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під обстрілом.

"Влаштовувати масовані атаки ракетами й дронами у день народження Господа – це неправильно", – наголосив він, додавши, що "світ пильно стежить за діями обох сторін".

"США більш ніж будь-коли налаштовані забезпечити мир у цьому регіоні", – додав він.

Міністерство закордонних справ Естонії також засудило масований російський обстріл України в різдвяну ніч проти середи, 25 грудня.

У ніч проти Різдва, 25 грудня, росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, росія випустила по Україні понад 70 ракет та понад сто дронів, українській протиповітряній обороні вдалось збити "понад 50 ракет і значну частину дронів".