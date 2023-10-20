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ПОЛІТИКА

США, можливо, дали росії зелене світло на випробування ядерної зброї – Newsweek

20 жовтня 2023, 18:26
США, можливо, дали росії зелене світло на випробування ядерної зброї – Newsweek
Фото: з вільного доступу
Цього тижня США протестували хімічний вибух на ядерному полігоні в Неваді.

Згідно з прес-релізом Міністерства енергетики США, Вашингтон провів підземні випробування, покликані поліпшити виявлення ядерних вибухів малої потужності по всьому світу.

Цього тижня США протестували хімічний вибух на ядерному полігоні в Неваді. Такий крок може підштовхнути рф до власних ядерних випробувань.

Про це повідомляє Newsweek.

Вашингтон провів підземні випробування, спрямовані на "виявлення ядерних вибухів малої потужності в усьому світі", зазначено в пресрелізі Міністерства енергетики США.

Випробування провели через кілька годин після того, як у російському парламенті проголосували за відкликання ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань.

"Ці експерименти просувають наші зусилля з розроблення нових технологій на підтримку цілей США щодо нерозповсюдження ядерної зброї", — заявив Корі Хіндерштейн, заступник адміністратора NNSA з оборонного ядерного нерозповсюдження.

За його словами, це допоможе знизити глобальні ядерні загрози шляхом кращого виявлення ядерних випробувань.

На думку журналістів Newsweek, США тим самим, можливо, дали зелене світло рф на тестування ядерних озброєнь.

Своєю чергою, експерти з контролю над озброєннями заявили, що вихід рф із договору показує, що кремль готовий відновити ядерні випробування, причому рф володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом.

Спікер Держдуми рф В'ячеслав Володін заявив, що москва виходить із договору через "безвідповідальне ставлення" США до глобальної безпеки.

російський президент путін, своєю чергою, робив неодноразові заяви щодо ядерної зброї. За його словами, у рф будуть готові застосувати зброю масового ураження для захисту території рф. Деякі аналітики висловлювали побоювання, що деокупація криму стане "червоною лінією" для путіна.

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