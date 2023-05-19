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ПОЛІТИКА

США можуть навчити українських пілотів керувати F-16 за 4 місяці – ЗМІ

19 травня 2023, 09:47
США можуть навчити українських пілотів керувати F-16 за 4 місяці – ЗМІ
джерело wikipedia
Оцінки пілотів, які пройшли навчання на льотному тренажері, перевершили заявлені Пентагоном очікування за два тижні занять.

Сполучені Штати можуть навчити українських пілотів літати на винищувачах F-16 лише за чотири місяці. 

Про це повідомляє  Yahoo News.

Видання повідомляє, що отримало внутрішню оцінку ВПС США, згідно з якою навчання українських пілотів управлінню американськими винищувачами F-16 займе набагато менше часу, ніж неодноразово заявляли офіційні особи Пентагону.

У документі, який було поширено серед низки союзників по НАТО, міститься докладна оцінка, проведена наприкінці лютого і на початку березня на базі Національної гвардії ВПС Морріс у Тусоні, штат Аризона, де базується 162-е крило ВПС США.

Згідно з оцінкою, двоє українських льотчиків, один з яких був кваліфікований на МіГ-29, а інший - на Су-27, не пройшли "жодної формальної підготовки" на F-16, крім короткого ознайомлення. Потім їх перевірили на льотному тренажері, провівши дев'ять симуляційних випробувань загальною тривалістю 11,5 годин.

Обидва українські пілоти були оцінені чотирма досвідченими інструкторами ВПС США, кожен з яких налітав тисячі годин на літаках F-16.

Оцінка, написана підполковником Джаредом П. Вайтом зі 162-го полку, робить висновок, що українські пілоти змогли виконати низку "відносно технічних" маневрів у змодельованих умовах, як-от посадка літака після втрати двигуна за сценарієм, що називається "полум'я".

"Після однієї демонстрації ... обидва пілоти змогли успішно посадити літак за схемою імітації полум'я (SFO). Це відносно технічна навичка, яка має постійно відпрацьовуватися впродовж усієї кар'єри пілота F-16", - ідеться в документі.

Обидва пілоти також змогли "виконати імітацію атаки, ґрунтуючись на параметрах, переданих під час польоту на тренажері".

Україна зараз працює над створенням авіаційної коаліції. При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16.

Адміністрація президента Байдена останніми тижнями дала європейським союзникам сигнал, про те, що США дозволять їм передавати Україні винищувачі F-16.

СШАвійнанавчанняF-16

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