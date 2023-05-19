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ПОЛІТИКА

США сигналізують союзникам, що не блокуватимуть експорт їхніх літаків F-16 в Україну

19 травня 2023, 09:16
США сигналізують союзникам, що не блокуватимуть експорт їхніх літаків F-16 в Україну
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Такий сигнал адміністрація Байдена надіслала країнам антипутінської коаліції.

Адміністрація президента Байдена останніми тижнями дала європейським союзникам сигнал, про те, що США дозволять їм передавати Україні винищувачі F-16.

Про це повідомили джерела CNN.

Наразі Білий дім стикається зі зростаючим тиском з боку членів Конгресу та союзників щодо допомогти Україні літаками на тлі посилення російських повітряних атак. 

Водночас, як повідомляє джерело видання, офіційні особи адміністрації не знають про будь-які офіційні запити будь-кого із союзників щодо передачі Києву F-16, а офіційні особи Державного департаменту, яким зазвичай доручено оформлювати документи для схвалення подібної передачі третім сторонам, не отримали завдання приступити до роботи.  

Кілька європейських країн, включно з Нідерландами, заявили про готовність передати F-16  в Україну. Але через чутливі технології, які мають літаки, Сполучені Штати мають надати дозвіл на передачу їх третім сторонам.

США висловили готовність надавати союзникам такі дозволи.  

Очікується, що це питання стане предметом обговорення на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.  

Раніше цього тижня речник прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що Британія та Нідерланди прагнуть сформувати міжнародну коаліцію не лише для закупівлі літаків для України, але й для навчання українських пілотів.

СШАF-16війна в Україні

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