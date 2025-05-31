США можуть тиснути на Україну щодо участі у переговорах — WP

Україна опинилася в складному становищі через залежність від американської військової та розвідувальної підтримки.

Сполучені Штати Америки можуть чинити тиск на Україну, щоб та погодилася на участь у другому раунді переговорів із росією, запланованому на 2 червня в Стамбулі, навіть попри те, що москва досі не надала меморандум зі своїми умовами досягнення миру.

Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією видання, Україна опинилася в складному становищі через залежність від американської військової та розвідувальної підтримки. Водночас адміністрація США, зокрема президент Дональд Трамп, дедалі частіше демонструє роздратування через затримки в процесі перемовин, а деякі американські чиновники навіть погрожували вийти з переговорного процесу.

Позиція Києва залишається незмінною: Україна відмовляється розпочинати перемовини, якщо вони будуть ґрунтуватися виключно на неприйнятних вимогах росії. Під час першого раунду зустрічі в Стамбулі 16 травня рф вимагала виведення українських військ із територій Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей — регіонів, які москва вважає анексованими, хоча й не контролює їх повністю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив росію в затягуванні переговорного процесу. На спільній пресконференції з турецьким колегою 30 травня він наголосив, що москва досі не передала обіцяного меморандуму зі своїми умовами миру, чого вимагає Київ для змістовної та результативної підготовки до нового раунду перемовин.

Натомість речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація буде готова представити проєкт меморандуму лише безпосередньо на другому раунді переговорів у Стамбулі. Раніше глава російської делегації Володимир Мединський повідомив про готовність обговорювати "кожен пункт пакетної угоди щодо можливого припинення вогню".

Джерела The New York Times в українському уряді висловлюють побоювання, що росія свідомо затягує процес, щоб змусити Україну погодитися на неприйнятні умови або звинуватити її в зриві перемовин. Одним із таких ризиків є вимога відмовитися від контролю над окупованими територіями.

Нагадаємо, що під час першої зустрічі в Стамбулі сторони також досягли згоди щодо обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Вже відбулося три таких обміни. А 19 травня Дональд Трамп провів перемовини з владіміром путіним, Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів. Після цього кремль підтвердив готовність працювати над меморандумом, що передбачає припинення вогню.

Наступний раунд перемовин у Стамбулі має відбутися 2 червня. Україна наполягає на попередньому ознайомленні з позицією росії, щоб уникнути дипломатичних пасток.