США на інавгурації Зеленського представить Президентська делегація

"На сьогодні є рішення про те, що в Україну поїде велика представницька делегація у складі до 15 осіб. Вона матиме статус Президентської делегації"

На інавгурації новообраного президентаВолодимира Зеленського США представить Президентська делегація чисельністю до 15 осіб на чолі з високопоставленим членом кабінету Дональда Трампа.

"Враховуючи короткий термін, який залишився до інавгураційних заходів в Україні, зрозуміло, що не йдеться про участь президента чи віце-президента США, оскільки вони мають щільні графіки, затверджені наперед", - розповів посол України в США Валерій Чалий, повідомляє "Укрінформ".

Водночас, за його словами, позиція підтримки України і українського народу, висловлена в телефонному спілкуванні Зеленського з Трампом та в привітаннях від сенаторів і конгресменів, залишається незмінною.

"На сьогодні є рішення про те, що в Україну поїде велика представницька делегація у складі до 15 осіб. Вона матиме статус Президентської делегації", - зазначив дипломат.

Він уточнив, що її склад буде затверджений Білим домом, про це американська сторона офіційно повідомить згодом.

"Планується, що делегацію очолить член кабінету президента США Дональда Трампа. Очікується, що до її складу ввійдуть і представники Державного департаменту, і члени обох палат Конгресу, і члени українських організацій Америки", - зауважив Чалий.

Таке представництво важливе, підкреслив дипломат, оскільки це свідчитиме про підтримку і адміністрації, і законодавців, і української громади в США.

При цьому посол пояснив, що під час перебування американської делегації в Києві не очікується ґрунтовних переговорів.

"Я не думаю, що буде можливість для тривалих переговорів по всьому спектру питань наших взаємовідносин. Але очевидно, що на зустрічах все ж мають бути окреслені плани подальшої двосторонньої взаємодії, візитів, що дало би можливість обговорити весь комплекс питань стратегічного партнерства України і США",- зазначив Чалий.

Водночас, за інформацією, отриманою із джерел в уряді США, делегацію очолить міністр Рік Перрі.

Нагадаємо, що інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.