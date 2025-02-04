США на місяць призупинили впровадження 25% мит на канадські товари

Країна посилює боротьбу з організованою злочинністю та наркокартелями.

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила запровадження нових 25-відсоткових мит на канадські товари щонайменше на 30 днів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у соцмережі X після переговорів із Трампом.

За словами посадовця, Канада розпочала реалізацію масштабної програми посилення безпеки кордону, на яку передбачили 1,3 мільярда доларів. План включає розгортання додаткових вертольотів, впровадження сучасних технологій та створення нових спеціалізованих підрозділів. Також планується тісніша координація з американськими службами безпеки. Наразі для охорони кордону вже залучили майже 10 000 співробітників, і їхня кількість продовжить зростати.

Окрім заходів з охорони кордону, Канада взяла на себе зобов'язання призначити спеціального координатора з питань боротьби з фентанілом та офіційно визнати наркокартелі терористичними організаціями. Також країна забезпечить цілодобове спостереження за кордоном та створить спільну ударну групу з США для протидії організованій злочинності, наркоторгівлі та відмиванню коштів.

У межах цього співробітництва підписана нова розвідувальна директива щодо боротьби з організованою злочинністю та незаконним розповсюдженням фентанілу. Для її реалізації уряд Канади виділить 200 мільйонів доларів.

Як пише Newsweek, Канада є третім за величиною постачальником товарів до США, зокрема левова частка американського імпорту нафти надходить саме звідти. У 2023 році на частку Канади припадало 52% імпортованої США нафти та майже весь імпорт природного газу. Економіка Канади може зазнати серйозного удару, оскільки приблизно 75% усього експорту країни припадає на США.

Якщо тарифи набудуть чинності, це спричинить зростання вартості канадських товарів на американському ринку, що може вплинути на ціни та обсяги поставок.

Дональд Трамп веде США новим шляхом митних бар'єрів і торгових воєн. Його стратегія ‒ повернення економіки на рідну землю, блокування дешевого імпорту та відновлення виробничого потенціалу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відтермінує нове підвищене мито на товари з Мексики на місяць. Напередодні, 2 лютого, він підписав указ, який встановлює 25% мита на імпорт мексиканських товарів.