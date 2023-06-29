США нададуть Польщі $15 млрд на модернізацію Patriot і ПРО

Державний департамент США ухвалив продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони, а також супутнього обладнання на $15 млрд.

Уряд Польщі вирішив модернізувати систему протиповітряної оборони.

Про це пише Reuter.

Проте попри схвалення Держдепартаменту не вказано, що контракт підписаний чи переговори вже завершені, але сьогодні Пентагон повідомило Конгрес про можливий продаж.

В Пентагоні заявили, що Raytheon Corp і Lockheed Martin були головними підрядниками з постачання зброї.

Пакет включить 48 пускових установок Patriot і 644 ракети-перехоплювача Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhanced, мережеві канали зв'язку, датчики, допоміжне обладнання, запчастини та технічну підтримку, заявив Пентагон.

Рівень цікавості Європи до американського озброєння зріс завдяки попиту на боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, засоби зв'язку, переносні ракети Javelin і безпілотники, які виявилися критично важливими на фронті в Україні.