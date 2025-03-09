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США наклали вето на план групи щодо "Тіньового флоту" G-7

09 березня 2025, 12:17
США наклали вето на план групи щодо
Фото: fttc.com.ua
Це свідчить про подальші зміни.

Вашингтон відхилив пропозицію Канади створити спеціальну групу для моніторингу порушень санкцій, яка мала займатися "тіньовим флотом" нафтових танкерів рф. 

Ідею офіційна Оттава готує для погодження на саміті G7, пише агенція Bloomberg.

Співрозмовники західного видання повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа "переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях".

Канада, яка цього року головує у G7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ.

Агенції Bloomberg ознайомлені джерела на умовах анонімності розказали, що при переговорах стосовно формулювання спільної заяви з морських питань США "намагаються зміцнити формулювання навколо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо рф".

Показує проект заяви G7 показує, що США не лише наклали вето на пропозицію Канади створити спеціальну групу для моніторингу порушень санкцій, а й намагалися видалити слово "санкції", та формулювання, що посилається на "здатність росії вести війну" в Україні, замінивши його на "отримувати дохід".

Комюніке G7 не є остаточним, доки документ не буде опублікований після консенсусу. Й переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.

"Проте відносини між США та іншими західними державами значно погіршилися. Минулого місяця, наприклад, союзники не змогли опублікувати спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну - те, що вони робили попередні два роки - після того, як США виступили проти різкого засудження росії", - пише агенція.

Також співрозмовники розаказали західним журналістам, що офіційний Вашингтон також відмовляється від посилань на морську стійкість, та намагається створити морську обсерваторію для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в глобальних морських конфліктах, у тому числі в Південно-Китайському морі, - передає західне видання.

"Американські дипломати поінформували своїх колег, що цей крок був пов'язаний з переоцінкою Вашингтоном своєї позиції в багатосторонніх організаціях, що унеможливило приєднання до будь-яких нових ініціатив", - пише Bloomberg.

Раніше розслідування показало, що "Тіньовий флот" росії зростає завдяки західним суднам.

 

РосіяСШАтіньовий флот

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