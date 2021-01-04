США непохитно підтримують суверенітет і цілісність України – Держдеп
Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США за результатами розмови Дмитра Кулеби й Ентоні Блінкена, передає Укрінформ.
"Держсекретар підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії РФ на Донбасі та в Криму. Він висловив занепокоєння щодо ситуації у сфері безпеки на сході України й передав співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських військових", - зазначається в повідомленні.
Крім того, глава Держдепартаменту США підкреслив важливість ствердження верховенства права та економічних реформ з метою "зміцнення демократичних інституцій України, а також продовження її євроатлантичної інтеграції".
Сторони також обговорили протидію пандемії COVID-19 і просування спільних інтересів у протистоянні кліматичним змінам.
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