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США непохитно підтримують суверенітет і цілісність України – Держдеп

Сторони також обговорили протидію пандемії COVID-19
США зберігають тверду позицію щодо захисту суверенітету Української держави на тлі агресії РФ та закликають продовжувати реформи задля зміцнення демократії й інтеграції в НАТО.
США непохитно підтримують суверенітет і цілісність України – Держдеп Фото: gettyimages.com

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США за результатами розмови Дмитра Кулеби й Ентоні Блінкена, передає Укрінформ.

"Держсекретар підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії РФ на Донбасі та в Криму. Він висловив занепокоєння щодо ситуації у сфері безпеки на сході України й передав співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських військових", - зазначається в повідомленні.

Крім того, глава Держдепартаменту США підкреслив важливість ствердження верховенства права та економічних реформ з метою "зміцнення демократичних інституцій України, а також продовження її євроатлантичної інтеграції".

Сторони також обговорили протидію пандемії COVID-19 і просування спільних інтересів у протистоянні кліматичним змінам.

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01 04 2021 11:51
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