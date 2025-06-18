США обирають між дипломатією та війною з Іраном – ABC News

рамп напередодні посилив риторику проти іранського режиму.

Наступні 24-48 годин можуть стати вирішальними для США у визначенні подальших дій щодо Ірану - йдеться або про дипломатичне вирішення конфлікту або про можливість військових дій.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що президент Дональд Трамп напередодні посилив риторику проти іранського режиму, заявивши, що США достеменно знають місце перебування аятоли Алі Хаменеї. Крім того, він наголосив, що Сполучені Штати мають "повний і абсолютний контроль над небом Ірану".

За словами кількох посадовців, у вівторок американські переговірники оцінювали позиції Ірану як слабкі. Вони вважають, що Тегеран буде змушений повернутися за стіл переговорів і зрештою погодитися на угоду про відмову від збагачення урану.

"Якщо Іран погодиться повернутися до переговорів і відмовиться від збагачення урану, то, за словами офіційних осіб США, вже цього тижня може відбутися зустріч на високому рівні за участю спеціального представника Стіва Віткоффа та, ймовірно, віце-президента Джей Ді Венса", — йдеться в матеріалі.

Також джерела повідомили, що Трамп розчарований тим, що дестабілізований Іран не надав адміністрації негайної відповіді, і водночас вкрай не бажає допустити розвитку сценарію, за якого Тегерану вдасться успішно реалізувати військовий блеф.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

За словами джерел Axios, Трамп серйозно розглядає можливість завдання ударів США по іранських ядерних об'єктах, особливо по підземному заводу збагачення урану у Фордо.

У ніч на 13 червня Ізраїль здійснив масштабну повітряну операцію проти Ірану, завдавши ударів по понад 100 стратегічних цілях на території країни. Унаслідок атаки, за повідомленням Збройних сил Ізраїлю, було ліквідовано щонайменше трьох найвищих представників іранського військового командування.