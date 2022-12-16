США передали Україні перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання

В Україну вже доставлено перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання для відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури, які країна-агресор росія пошкодила масованими ударами.

Про це повідомила у Twitter американський посол у Києві Бріджіт Брінк.

Вона згадала і про останній масований удар рф, який та завдала по енергооб'єктах вранці 16 грудня.

"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже прийшов - Україна переможе", - заявила Брінк.

Як відомо, Україна неодноразово розповідала світові про наслідки атак рф, які занурили мільйони людей у темряву та холод. Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив президента рф путіна у тому, що той спеціально намагається залишити українців у холоді, підвищуючи ціни на енергоносії у всьому світі. Він заявив, що спроба розділити західну коаліцію та змусити її залишити Україну не спрацює.

Нагадаємо, 15 грудня Київ отримав від США генератори та спецтехніку.