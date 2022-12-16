США передали Україні перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання
Про це повідомила у Twitter американський посол у Києві Бріджіт Брінк.
Вона згадала і про останній масований удар рф, який та завдала по енергооб'єктах вранці 16 грудня.
"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже прийшов - Україна переможе", - заявила Брінк.
Як відомо, Україна неодноразово розповідала світові про наслідки атак рф, які занурили мільйони людей у темряву та холод. Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив президента рф путіна у тому, що той спеціально намагається залишити українців у холоді, підвищуючи ціни на енергоносії у всьому світі. Він заявив, що спроба розділити західну коаліцію та змусити її залишити Україну не спрацює.
Нагадаємо, 15 грудня Київ отримав від США генератори та спецтехніку.