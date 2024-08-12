США пропонують амністію Мадуро за передачу влади у Венесуелі – WSJ

За даними видання, американська влада готова надати гарантії, що не переслідуватиме Мадуро і його соратників для екстрадиції.

США пропонують Ніколасу Мадуро, нещодавно оголошеному президентом Венесуели втретє, піти з посади в обмін на помилування у справі про контрабанду наркотиків.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела, знайомі з перебігом переговорів.

США "виклали все", щоб переконати Мадуро залишити посаду президента, каже співрозмовник WSJ. Американська влада готова надати гарантії, що не переслідуватиме Мадуро і його соратників із метою екстрадиції.

У 2020 році США звинуватили Мадуро в прагненні "заповнити США кокаїном" і призначили нагороду в 15 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до його арешту.