США пропонують амністію Мадуро за передачу влади у Венесуелі – WSJ
12 серпня 2024, 15:07
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За даними видання, американська влада готова надати гарантії, що не переслідуватиме Мадуро і його соратників для екстрадиції.
США пропонують Ніколасу Мадуро, нещодавно оголошеному президентом Венесуели втретє, піти з посади в обмін на помилування у справі про контрабанду наркотиків.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела, знайомі з перебігом переговорів.
США "виклали все", щоб переконати Мадуро залишити посаду президента, каже співрозмовник WSJ. Американська влада готова надати гарантії, що не переслідуватиме Мадуро і його соратників із метою екстрадиції.
У 2020 році США звинуватили Мадуро в прагненні "заповнити США кокаїном" і призначили нагороду в 15 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до його арешту.
Видання зазначає, що у США є п’ять місяців до інавгурації президента Венесуели, щоб укласти угоду, і що багато чого залежатиме від результатів американських президентських виборів у листопаді. За даними WSJ, якщо на виборах президента США в листопаді переможе Дональд Трамп, переговори можуть бути припинені. Трамп займає набагато жорсткішу позицію щодо Мадуро, ніж нинішній президент США Джо Байден.
Нагадаємо, що 29 липня у Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.
Чимало демократичних країн висловили сумнів у чесності та прозорості виборів і закликали венесуельську владу надати письмове підтвердження результатів підрахунку голосів. У країні почалися вуличні протести. Міністр оборони Венесуели назвав протести проти фальсифікації виборів "переворотом". США офіційно визнали, що переможцем виборів у Венесуелі є Едмундо Гонзалес, а не Мадуро, як стверджує виборчий комітет країни.