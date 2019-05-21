США різко збільшили обсяги купівлі російської нафти

Експорт російської нафти до США різко зріс через санкції, які США наклали на Венесуелу, та обмеження експорту з боку країн Організації експортерів нафти.

Так, протягом першої половини травня Росія танкерами поставила до США 5 мільйонів барелів нафти. У дорозі перебувають ще танкери з російською нафтою. За приблизними підрахунками, обсяги постачання нафти з Росії до США зросли близько у 3 рази. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначимо, що Росія є найбільшим виробником нафти за межами ОПЕК (організації країн-експортнерів нафти). Однак наприкінці квітня 2019 року у Росії стався інцидент із забрудненням нафти хлорорганічними речовинами, через що від неї відмовилась низка країн.

Водночас США купують російську нафту, адже втратили доступ до нафти, видобутої у Венесуелі через санкції.

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