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США різко збільшили обсяги купівлі російської нафти

Росія є найбільшим виробником нафти за межами ОПЕК
Експорт російської нафти до США різко зріс через санкції, які США наклали на Венесуелу, та обмеження експорту з боку країн Організації експортерів нафти.
США різко збільшили обсяги купівлі російської нафти Фото: vkurse.md

Так, протягом першої половини травня Росія танкерами поставила до США 5 мільйонів барелів нафти. У дорозі перебувають ще танкери з російською нафтою. За приблизними підрахунками, обсяги постачання нафти з Росії до США зросли близько у 3 рази. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначимо, що Росія є найбільшим виробником нафти за межами ОПЕК (організації країн-експортнерів нафти). Однак наприкінці квітня 2019 року у Росії стався інцидент із забрудненням нафти хлорорганічними речовинами, через що від неї відмовилась низка країн.

Водночас США купують російську нафту, адже втратили доступ до нафти, видобутої у Венесуелі через санкції.

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21 05 2019 14:11
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