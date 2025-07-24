США розкритикували український закон про ліквідацію САП і НАБУ

Ярослав Железняк розповів, як переконували декого з депутатів голосувати за закон, і як заява сенаторів розвінчала версію ОПУ.

Сенатори США демократка Джинн Шахін та близький до американського президента республіканець Ліндсі Грем виступили проти українського закону №12414, який скасував незалежність САП та НАБУ. Тоді як деяких народних депутатів переконували проголосувати за закон тим, що його ухвалення нібито вимагають республіканці.

Про це повідомив Ярослав Железняк з фракції "Голос".

"Одним з аргументів Офісу, яким переконували деяких депутатів голосувати за корупційний закон про ліквідацію НАБУ і САП було, що типу це республіканці вимагають це зробити проти демократів… Так ось, вийшла заява сенаторів, включаючи республіканця Ліндсі Грема (той самий який близький до Трампа та мав виносити закон про санкції) – що цей закон повний треш", – повідомив депутат.

Відповідну заяву опублікували 23 липня на сайті Сенатського комітету з питань міжнародних відносин. У ній Джин Шахін та Ліндсі Грем зауважують, що з часів Революції Гідності Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією. Ба більше, сенатори підкреслили, що цього прогресу вдалося досягти в умовах боротьби проти російської агресії, що свідчить «про надзвичайну волю українського народу».

"Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою закон, підписаний президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти. Одним з найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що вона була затоплена корупцією. Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку, і закликаємо уряд утриматися від будь-яких дій, які підривають цей прогрес. Продовжує існувати значна двопартійна підтримка України та згода щодо того, що в інтересах України – і наших власних – відповідати очікуванням її громадян і забезпечити, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США", – заявили Шахін та Грем.

Європейський Союз також висловив занепокоєння нещодавніми діями української влади щодо антикорупційних органів — Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У ЄС підкреслюють, що ці інституції повинні залишатися незалежними, адже саме від них залежить успіх реформ і боротьби з корупцією.