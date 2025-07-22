Європейський Союз висловив занепокоєння діями України щодо НАБУ та САП

ЄС буде надалі стежити за ситуацією і сприяти дотриманню верховенства права, зазначили у Єврокомісії.

Європейський Союз висловив занепокоєння нещодавніми діями української влади щодо антикорупційних органів — Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У ЄС підкреслюють, що ці інституції повинні залишатися незалежними, адже саме від них залежить успіх реформ і боротьби з корупцією.

Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", — заявив Мерсьє.

Він також нагадав, що Європейський Союз надає суттєву фінансову допомогу Україні за умови прогресу у сферах прозорості, судової реформи та демократичного врядування. Брюссель наголошує: членство України в ЄС передбачає наявність дієвих інституцій для боротьби з корупцією та дотримання принципу верховенства права.

"ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права", — додав речник.

Стурбованість Євросоюзу збіглася у часі з низкою подій навколо антикорупційних органів України. Напередодні у НАБУ заявили про раптову перевірку з боку Служби безпеки України у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За словами представників НАБУ, СБУ не надала офіційного попередження та проводила перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

Крім того, СБУ та Офіс Генпрокурора повідомили про спецоперацію з нейтралізації російського впливу на діяльність НАБУ. Водночас у СБУ запевнили, що не отримували доступу до секретної інформації, а перевірки мали виключно процедурний характер.

Верховна Рада 22 липня ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону про Прокуратуру, що фактично передають повноваження НАБУ та САП Генеральному прокурору.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати законопроєкт №12414, ухвалений сьогодні у Верховній Раді. За словами Кривоноса, цей документ фактично переводить діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у залежний режим.