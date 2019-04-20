ПОЛІТИКА НОВИНИСпеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США і надалі підтримуватимуть мирну і демократичну Україну, чиї кордони і території, включно з Кримом будуть відновлені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США тут надовго, - Волкер про подальшу підтримку Вашингтоном України
"Ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну"
Фото: reuters.com
"Напередодні недільних виборів я хотів би повторити, що США тут надовго, і ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну, яка бачить свої кордони і території, включаючи Крим, повністю відновленими", - написав Волкер у Twitter.
Фото: twitter.com/SpecRepUkraine
Також, спецпредставник Держдепу США Курт Волкер вважає, що ідентичність України сформувалася, а тепер українці хочуть реформ і інтеграції в євроатлантичні інститути.
Також, послиня США в Україні Марі Йованович заявила, що Штати на президентських виборах в Україні Штати не підтримують жодного з кандидатів, але рейтинги показують, що в українців є певний запит.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 04 2019 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР