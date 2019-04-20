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США тут надовго, - Волкер про подальшу підтримку Вашингтоном України

"Ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну"
Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США і надалі підтримуватимуть мирну і демократичну Україну, чиї кордони і території, включно з Кримом будуть відновлені.
США тут надовго, - Волкер про подальшу підтримку Вашингтоном України Фото: reuters.com

"Напередодні недільних виборів я хотів би повторити, що США тут надовго, і ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну, яка бачить свої кордони і території, включаючи Крим, повністю відновленими", - написав Волкер у Twitter.


Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Також, спецпредставник Держдепу США Курт Волкер вважає, що ідентичність України сформувалася, а тепер українці хочуть реформ і інтеграції в євроатлантичні інститути.

Також, послиня США в Україні Марі Йованович заявила, що Штати на президентських виборах в Україні Штати не підтримують жодного з кандидатів, але рейтинги показують, що в українців є певний запит.

 

 

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20 04 2019 13:41
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