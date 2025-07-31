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ПОЛІТИКА

США ведуть таємні перемовини з оточенням путіна — Рубіо

31 липня 2025, 20:54
США ведуть таємні перемовини з оточенням путіна — Рубіо
Wikipedia
Рубіо зазначив, що президент Дональд Трамп чекав вже понад шість місяців і робив усе можливе для того, щоб війна росії проти України завершилася.

Американські чиновники цього тижня контактували з наближеними російського диктатора владіміра путіна. Вони обговорювали питання війни рф проти України.

 Про це в інтерв'ю Fox News Radio заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що президент Дональд Трамп чекав вже понад шість місяців і робив усе можливе для того, щоб війна росії проти України завершилася.

"Ми продовжуємо контакти з російською стороною - буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова. Не з путіним, а з деякими його наближеними, в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу", - розповів держсекретар.

Він уточнив, що найбільше Трампа засмучує, коли він після гарних телефонних розмов із путіним вмикає новини і бачить, що росія розбомбила чергове українське місто, яке розташоване далеко від лінії фронту.

"Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення: чи варто далі намагатися домовлятися про перемир'я, якщо одна зі сторін у ньому не зацікавлена", - додав Рубіо.

За його словами, в американського лідера зараз є багато варіантів тиску на росію. Він може запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти, оскільки це значна частина доходів москви. Також можливі санкції на банківський сектор, які "будуть серйозними".

"Повторю: ми сподіваємося цього уникнути і знайти шлях, який призведе до припинення бойових дій. Ми відкриті до різних сценаріїв, але найкращий шлях - це припинити стрілянину і почати говорити. Поки що, принаймні на наш погляд, російська сторона не виявляє щирого інтересу до досягнення цієї мети", - наголосив Рубіо.

Також він звернув увагу, що Трамп "не має наміру чекати вічно".

Як відомо, раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти росії через 10 днів, якщо москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медвєдєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між росією та Україною, а з "його власною країною".

У відповідь президент США заявив, що Медведєву варто "стежити за словами" і він заходить надто далеко.

Марко РубіоДональд ТрампСШАпереговори з рфВладімір Путінвійна

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