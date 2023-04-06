США відправляють в Україну експериментальну зброю проти безпілотників – ЗМІ

Йдеться про нові системи, оснащені ракетами, кулеметами та засобами РЕБ.

США надсилають Україні нові системи для боротьби з іранськими безпілотниками як частину експериментальної платформи.

Про це повідомило американське військове видання Defense One з посиланням на слова представників урядової компанії SAIC.

4 квітня Пентагон оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, орієнтованої на протиповітряну оборону. Він містить зокрема загадкові системи озброєння, які в США назвали "10 мобільними ракетними системами c-UAS з лазерним наведенням".

Їх постачання передував проведений у січні армією США конкурс, що мав на меті обрати систему для боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136. Сам компанія SAIC, яка брала участь у конкурсі, відправить 10 антидронних систем Україні. Про це Defense One повідомив представник компанії. У січні SAIC провела успішні випробування із застосуванням ракет із лазерним наведенням APKWS від BAE Systems, які показали 100-відсоткову точність влучення.

У контрактах, наданих ЗС США, сказано, що метою випробувань було знищення безпілотників третього класу, вагою понад 25 кг, тоді як Shahed-136 важить близько 220 кг. У документах також ідеться, що переможець конкурсу має відправити озброєння протягом 30-90 днів після підписання угоди – приблизно стільки ж часу пройшло між завершенням тестів та повідомленням про постачання антидронової техніки в Україну.

Віцепрезидент армійського бізнес-підрозділу SAIC Грег Фортьє заявив, що один постріл їхнього комплексу коштує менш ніж у $30 тисяч, що значно дешевше за класичні ракети для ППО, які використовує Україна. Під час випробувань система виявила дрон на відстані близько 10 км і вразила за 5 км, хоча вимагалась дальність у 2 км.

За словами системного інженера SAIC Джеремі Девідсона, комплекс також містить кулеметну установку M240 і систему радіоелектронної боротьби, яка може взяти під контроль комерційні безпілотники, зокрема популярні китайські DJI. Дрони DJI не захищені розширеним шифруванням, але їх активно застосовують як російськими, так і українські війська.

Досі США відправляли Україну лише вже наявні та випробувані військові технології, які стоять на озброєнні ЗС США. Інформації про поставки експериментальної зброї, розробленої з нуля, досі не було.

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