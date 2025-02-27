США вперше утримались від засудження російської агресії в СОТ

Також в понеділок американська сторона не засудила агресію москви в ООН.

В середу, 26 лютого, США вперше утрималися від заяви членів Світової організації торгівлі, яка засудила агресію росії в Україні.

Про це інформує агенція Reuters.

"Це перший випадок, коли США не підтримали заяву, яка публікується щороку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що є ще одним сигналом драматичної зміни у зв’язках з росією", - пише видання, посилаючись на дипломатичне джерело.

Загалом заяву підписали 44 члени СОТ та Україна, Європейський Союз, Британія, Канада та Австралія.

У заяві засуджується руйнівний вплив повномасштабного вторгнення рф в Україну на життя людей та економіку України.

"Ми серйозно стурбовані наслідками цієї руйнації для України та для світової торгівлі, зокрема щодо поставок на міжнародні ринки ряду ключових товарів, вироблених в Україні, включаючи сільськогосподарську та харчову продукцію, добрива та критично важливі мінерали", – написано у заяві.

Також цього тижня ООН підтримала українську резолюцію щодо війни в Україні, де США голосували проти.