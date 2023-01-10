Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

США вивчає можливість передачі Україні бойових машин Stryker, - ЗМІ

10 січня 2023, 09:23
США вивчає можливість передачі Україні бойових машин Stryker, - ЗМІ
Фото: Vida Press
Пентагон розглядає можливість відправлення Україні бойових броньованих машин Stryker в рамках нового пакету допомоги.

Про це повідомляє  Politico.

"Страйкери" можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги, за словами представника міністерства оборони, який попросив не називати його імені. Адміністрація може оголосити про новий пакет наприкінці наступного тижня приблизно під час наступного засідання Контактної групи "Рамштайн".

Остаточного рішення про їх передачу ще не ухвалено, і відправку в Україну нового типу бойових машин можуть дещо відкласти.

"Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не рахувати інших країн, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Він не такий гарний, як Bradley для танкового бою, але вдалий для захисту піхоти в ближньому бою", - сказав представник Міноборони США.

Stryker є восьмиколісними бойовими броньованими машинами, створеними General Dynamics Land Systems. Вони відрізняються гарною прохідністю пересіченою місцевістю.

Машини Stryker призначені для оснащення механізованих бригад Армії США, створених на початку 2000-х років та застосовуються для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою.

На бронемашині встановлюється дистанційно керована башта Protector RWS, в яку вмонтований 12,7-мм кулемет M2 "Браунінг" (боєкомплект 2000 патронів), або 7,62-мм кулемет M240 (4500 патронів), або 40-мм автоматичний гранатомет Мк19 (448 гранат). Крім того, на установці розміщуються шість димових гранатометів.

Нагадаємо, що влада Франції та Польщі намагається переконати Німеччину розблокувати постачання Україні бойових танків Leopard 2.

війнатанкиСША.допомога

Останні матеріали

Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 06 січня 2023, 11:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється