США закликають союзників по НАТО поділитися з Україною системами Patriot
Держсекретар США Марко Рубіо закликав країни Європи передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, зазначивши, що деякі країни мають ці комплекси, але не хочуть з ними розлучатися.
Про це він заявив під час пресконференції.
За словами Рубіо, наразі українській армії вкрай необхідні додаткові батареї Patriot. Хоча такі системи є у кількох європейських країн, включно з Іспанією та Німеччиною, жодна з них наразі не погодилася поділитися.
"Якщо Україна справді є пріоритетом, як заявляють багато країн Європи, то вони мають бути готові поділитися батареями, які наразі їм не потрібні", — заявив Рубіо. Він також зазначив, що США намагаються знайти «креативні способи» забезпечити Україну цією оборонною зброєю.
Крім того, є країни, які замовили Patriot і ось-ось мають отримати їх. Рубіо припустив, що одна з таких держав могла б добровільно відкласти отримання своєї партії та передати її Києву.
Він додав, що передача Україні таких систем наразі є критично важливою, а Вашингтон активно обговорює це питання з партнерами по НАТО.
Пояснюючи тимчасові затримки у постачанні озброєнь, Рубіо наголосив, що мова не про політичне рішення, а про технічну перевірку. Поставки вже поновлюються.
"Ми не припинили надавати зброю Україні. Просто проводили перевірку, тому була пауза в постачанні деяких боєприпасів", — сказав держсекретар.
Водночас стало відомо, що частину озброєння, призупинену для відправки в Україну, вже було доставлено на склади у Польщі. За даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет не повідомив Білий дім про рішення про призупинення, і це вже не перший подібний випадок.
8 липня Пентагон оголосив про відновлення постачання озброєння в Україну. Це сталося після прямої вказівки президента Дональда Трампа, який публічно закликав посилити українську обороноздатність на тлі зростання російських атак.
Трамп також пообіцяв передати Україні 10 ракет-перехоплювачів Patriot, а Німеччині запропонував надати Києву одну з батарей. За цим планом, США та інші партнери мають розділити фінансові витрати на її заміну.
Водночас, за даними The Guardian, у США наразі є лише близько 25% від необхідної кількості ракет Patriot для власних потреб, що ускладнює швидке надання систем третім країнам.
Вашингтон продовжує консультації з союзниками, аби якнайшвидше забезпечити Україну ефективними засобами ППО, які здатні захищати українське небо від постійних ракетних ударів з боку росії.