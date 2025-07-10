США закликають союзників по НАТО поділитися з Україною системами Patriot

За словами Рубіо, наразі українській армії вкрай необхідні додаткові батареї Patriot.

Держсекретар США Марко Рубіо закликав країни Європи передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, зазначивши, що деякі країни мають ці комплекси, але не хочуть з ними розлучатися.

Про це він заявив під час пресконференції.

За словами Рубіо, наразі українській армії вкрай необхідні додаткові батареї Patriot. Хоча такі системи є у кількох європейських країн, включно з Іспанією та Німеччиною, жодна з них наразі не погодилася поділитися.

"Якщо Україна справді є пріоритетом, як заявляють багато країн Європи, то вони мають бути готові поділитися батареями, які наразі їм не потрібні", — заявив Рубіо. Він також зазначив, що США намагаються знайти «креативні способи» забезпечити Україну цією оборонною зброєю.

Крім того, є країни, які замовили Patriot і ось-ось мають отримати їх. Рубіо припустив, що одна з таких держав могла б добровільно відкласти отримання своєї партії та передати її Києву.

Він додав, що передача Україні таких систем наразі є критично важливою, а Вашингтон активно обговорює це питання з партнерами по НАТО.

Пояснюючи тимчасові затримки у постачанні озброєнь, Рубіо наголосив, що мова не про політичне рішення, а про технічну перевірку. Поставки вже поновлюються.

"Ми не припинили надавати зброю Україні. Просто проводили перевірку, тому була пауза в постачанні деяких боєприпасів", — сказав держсекретар.

Водночас стало відомо, що частину озброєння, призупинену для відправки в Україну, вже було доставлено на склади у Польщі. За даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет не повідомив Білий дім про рішення про призупинення, і це вже не перший подібний випадок.

8 липня Пентагон оголосив про відновлення постачання озброєння в Україну. Це сталося після прямої вказівки президента Дональда Трампа, який публічно закликав посилити українську обороноздатність на тлі зростання російських атак.

Трамп також пообіцяв передати Україні 10 ракет-перехоплювачів Patriot, а Німеччині запропонував надати Києву одну з батарей. За цим планом, США та інші партнери мають розділити фінансові витрати на її заміну.

Водночас, за даними The Guardian, у США наразі є лише близько 25% від необхідної кількості ракет Patriot для власних потреб, що ускладнює швидке надання систем третім країнам.

Вашингтон продовжує консультації з союзниками, аби якнайшвидше забезпечити Україну ефективними засобами ППО, які здатні захищати українське небо від постійних ракетних ударів з боку росії.