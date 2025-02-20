США закликають Україну збавити тон та підписати угоду щодо корисних копалин

Він відкинув тезу про те, що США "викинули" Україну з процесу перемовин.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц заявив, що для того, аби просунутися в питанні мирних переговорів по Україні, Штати використовують тактику човникової дипломатії. Тож під час інтерв'ю Fox Newsвін закликав Київ таки підписати угоду про корисні копалини.

"Скиньте оберти, серйозно перегляньте угоду щодо мінералів і підпишіть її, — сказав Волтц, додаючи, що лайка України на адресу США "неприйнятна". — США та Україна можуть залагодити свої розбіжності".

Він відкинув тезу про те, що США "викинули" Україну з процесу перемовин.

"У дипломатії є термін для цього. Це називається човниковою дипломатією, тому що залучення всіх до столу відразу просто не спрацювало в минулому, — сказав він. — Ми залучили одну сторону, ми залучили іншу сторону, і тоді у нас буде процес, який рухається вперед під керівництвом президента Трампа".

Нагадаємо, коли міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну драфт договору про корисні копалини, то дав президентові Володимиру Зеленському лише годину для того, аби ознайомитися з документом.

Зеленський відхилив запитадміністрації Дональда Трампа щодо передачі 50% своїх мінеральних ресурсів. Ця вимога викликала значні суперечки, оскільки ставила під загрозу продовження американської допомоги Україні.