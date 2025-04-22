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ПОЛІТИКА

США запровадили жорсткі мита на сонячні панелі з Південно-Східної Азії

22 квітня 2025, 13:09
США запровадили жорсткі мита на сонячні панелі з Південно-Східної Азії
Фото: energyworld.info
Хоча нові мита покликані підтримати вітчизняних виробників, водночас вони ускладнять роботу американських компаній у сфері відновлюваної енергетики.

США встановили нові мита на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії — Камбоджі, Вʼєтнаму, Малайзії та Таїланду.

Про це пише Bloomberg.

Для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3 521%, для виробників з Малайзії — 34,4%, з Вʼєтнаму — 395,9%, з Таїланду — 375,2%.

Оголошені в понеділок мита стали підсумком річного торговельного розслідування, яке встановило, що виробники сонячного обладнання в Камбоджі, Вʼєтнамі, Малайзії та Таїланді несправедливо користуються державними субсидіями та експортують продукцію до США за цінами, нижчими за собівартість. Ініціаторами розслідування виступили американські виробники, а саме розслідування розпочали за каденції колишнього президента Джо Байдена.

Хоча нові мита покликані підтримати вітчизняних виробників, водночас вони ускладнять роботу американських компаній у сфері відновлюваної енергетики, які традиційно залежать від дешевих іноземних комплектуючих. Це посилює невизначеність у галузі, яка вже не раз зазнавала ударів через політичні та регуляторні зміни у Вашингтоні.

Згідно з даними Bloomberg, минулого року США імпортували сонячного обладнання на $12,9 мільярда з чотирьох країн, які підпадають під нові мита. Це становить приблизно 77% від загального обсягу імпорту сонячних модулів.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.

Дональд Трампмитасонячні панелі

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