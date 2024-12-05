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ПОЛІТИКА

США засудили насильство в Грузії та пригрозили санкціями

05 грудня 2024, 17:03
США засудили насильство в Грузії та пригрозили санкціями
Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze
Держсекретар висловив солідарність з грузинським народом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив насильство грузинських силовиків щодо протестувальників та опозиції.

У своїй заяві він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються солідарними з народом Грузії та пообіцяв притягнути до відповідальності тих, хто підриває демократичні процеси чи інститути в країні.

"На додаток до продовження нашого раніше оголошеного комплексного перегляду двосторонньої співпраці, Сполучені Штати зараз готуються використати інструменти, які є в нашому розпорядженні, включаючи додаткові санкції", — заявив Блінкен.

Держсекретар закликав правлячу партію "Грузинська мрія" припинити репресії, зокрема затримання та насильство щодо критиків. Також Блінкен висловив стурбованість через повідомлення про травми, які отримали люди від рук грузинських правоохоронців. 

Нагадаємо, у Грузії проходять масштабні протести проти відмови уряду від євроінтеграції. Проти мітингарів спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомети. Повідомлялось також про затриманих учасників акції. У відповідь на насильство силовиків протестувальники застосовують феєрверки.

Проти представників грузинської влади запровадила санкції Україна. Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким економічні обмеження торкнулися низки людей: олігарха та засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його 19 спільників. 

СШАГрузіяпротестисанкції

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