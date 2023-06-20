США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

США продовжать виконувати це зобов'язання, зокрема за допомогою нового потужного пакету допомоги, про який держсекретар Блінкен зможе оголосити завтра.

Сполучені Штати завтра, 21 червня, оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

У середу і четвер у Лондоні пройде конференція з відновлення України, на якій понад 1000 іноземних офіційних осіб із більш ніж 60 держав, а також керівники підприємств і глобальні інвестори обговорять, як допомогти країні відновитися.

"Президент Байден сказав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко прихильні до цього", – заявив Блінкен на пресконференції разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Він додав, що США продовжать виконувати це зобов'язання, зокрема за допомогою нового потужного пакету допомоги, про який зможе оголосити завтра.

Нагадаємо, Європейський Союз виділить пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.