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ПОЛІТИКА

Незабаром у Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України

19 червня 2023, 21:57
Незабаром у Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України
Фото: Урядовий портал
Захід відбудеться 21-22 червня.

У Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України. 

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За оцінками Світового банку, на так зване Rapid recovery Україні у 2023 році потрібно 14,1 млрд доларів. Однак ці цифри зростуть унаслідок теракту на Каховській ГЕС.

Шмигаль повідомив, що в рамках конференції в Лондоні уряд ставить три завдання – збір ресурсів на швидке відновлення (критична і соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла). По-друге, інвесторам презентують найперспективніші напрямки з врахуванням страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів. По-третє, залучення міжнародних партнерів до реалізації проєктів відновлення в регіонах. На сьогодні, за даними уряду, вже понад 200 проєктів стартувало.

"За результатами конференції в Лондоні очікуємо на підписання низки важливих угод, меморандумів, декларацій, які прискорять нашу відбудову та розвиток", – додав Денис Шмигаль.

У британському уряді повідомили, що участь у конференції відновлення візьмуть понад 1000 високопосадовців із 61 держави.

"Прем'єр-міністр заявить на конференції, що фінансова боротьба за те, щоб Україна могла відбудуватися й відновитися, – це їхня персональна форма контрнаступу проти росії", – анонсували в уряді.

На відкритті виступлять прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, президенка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Президент України Володимир Зеленський доєднається онлайн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Ukraine Recovery Conference у Лондоні 21 червня готується закликати інвесторів та бізнес-лідерів приєднатися до боротьби за Україну. 

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