ЮНЕСКО запустила ініціативу на €2 млн для захисту документальної спадщини України

Проєкт фінансують ЄС та уряд Фландрії.

Під час п'ятої Конференції з питань відновлення України (URC2026), що проходить у Гданську, ЮНЕСКО оголосила про запуск нової ініціативи із захисту документальної спадщини України. Проєкт реалізують за фінансової підтримки ЄС у розмірі €2 млн та уряду Фландрії.

Про це повідомили на сайті Міністерства культури України.

Новий проєкт став продовженням програми зі збереження єврейської документальної спадщини України, започаткованої у 2025 році. Водночас тепер він охоплюватиме всю документальну спадщину держави, зокрема матеріали, пов'язані з національними спільнотами.

"Відновлення України залежить від нашої здатності захистити те, що робить нас нацією, та інвестувати в людей, які формуватимуть наше майбутнє. Я вдячна ЮНЕСКО, Європейському Союзу, Фландрії та всім нашим партнерам за підтримку документальної спадщини України. Разом ми зберігаємо історичну правду, зміцнюємо стійкість і створюємо нові можливості для майбутніх поколінь", – заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна.

Програма передбачає підтримку архівів, бібліотек та інших інституцій пам'яті, зокрема тих, що працюють у прифронтових регіонах, а також розвиток систем цифровізації та довготривалого цифрового збереження документів. Крім того, ініціатива передбачає підтримку документальної спадщини національних меншин, забезпечення відкритого доступу до архівних матеріалів, а також зміцнення демократичної стійкості та протидію спробам фальсифікації історії.