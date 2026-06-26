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У Гданську офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України

26 червня 2026, 18:42
У Гданську офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України
president.gov.ua
На старті фонд матиме €265 млн.

У Гданську на Ukraine Recovery Conference відбувся офіційний запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, концепцію якого рік тому на URC 2025 у Римі представила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомило Мінекономіки.

Єврокомісія підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму €160 млн у межах Інвестиційної рамки Ukraine Facility. Інституції BGK (Польща), CDP (Італія), ЄІБ, KfW (Німеччина) та PROPARCO (Франція) погодили угоди про підписку на фонд від імені держав-членів ЄС та Єврокомісії, при чому кожен якірний уряд – Німеччини, Польщі, Італії та Франції – має внести по €15 млн.

Йдеться про офіційний запуск фонду з €220 млн капіталу першого ризику (first-loss capital), який можна використати для покриття перших збитків у разі форс-мажорних ситуацій чи воєнних втрат і який має залучити значний обсяг приватних інвестицій. Додатково €45 млн інвестує управитель фонду – консорціум Amber Infrastructure Group та Dragon Capital.

"Отже, на етапі створення Флагманський фонд матиме €265 млн, готових для інвестицій", – йдеться у повідомленні Мінекономіки. Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму €500 млн у найближчі місяці, а згодом – €1 млрд. Загалом інвестиційна платформа здатна мобілізувати до €7 млрд інвестицій в українську економіку.

Гданськвідновлення україниUkraine Facility

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