Литва спрямувала 7 млн євро на відновлення України

Кошти підуть на транспортну інфраструктуру, сонячні станції для шкіл та лікарень.

Уряд Литви затвердив пакет у розмірі €7 млн для фінансування чотирьох проєктів, спрямованих на підтримку відбудови України та її довгострокової стійкості.

Про це повідомляє LRT.

З цієї суми €1 млн буде виділено як національне співфінансування Фонду підтримки транспорту України для відновлення доріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів, пошкоджених унаслідок війни. Фонд зосереджується на малих та середніх проєктах, які не покриваються іншими міжнародними механізмами.

Ще €1 млн спрямують на програму партнерства між литовськими та українськими муніципалітетами для зміцнення адміністративного потенціалу на місцевому рівні, підтримки планування відбудови та реабілітації дітей.

Транш у €4 млн фінансуватиме другий етап проєкту з установки сонячних електростанцій для зміцнення енергетичної стійкості українських шкіл та лікарень. План передбачає встановлення сонячних панелей, інверторів та акумуляторних систем щонайменше на 25 об'єктах.

Останній мільйон євро призначений для програми Create Ukraine, яка заохочує молодих українських фахівців повертатися з-за кордону для роботи в центральних державних органах. Програма має на меті повернути до України 25 фахівців до 2027 року.