Україна отримає $3,39 млрд від Світового банку на реформи та відновлення

Ініціатива спрямована на стимулювання економічного зростання через залучення приватних інвестицій.

Рада директорів Світового банку схвалила нову програму фінансової підтримки України на $3,39 млрд. Кошти спрямують на проведення реформ, розвиток приватного сектору, створення робочих місць та подальшу інтеграцію української економіки до ринку Європейського Союзу.

Про це йдеться в релізі організації.

Програма "Робочі місця в Україні та зростання приватного сектора" (DPO) передбачає надання Україні позики у розмірі $1,04 млрд під гарантії урядів Японії та Великої Британії, а також гранту на $2,35 млрд від фонду F.O.R.T.I.S., створеного для підтримки відновлення та розвитку України.

Ініціатива спрямована на стимулювання економічного зростання через залучення приватних інвестицій. Зокрема, планується оновити механізми державно-приватного партнерства, розширити доступ малого та середнього бізнесу до фінансування та активізувати процеси приватизації.

Окремий блок програми стосується ринку праці. Він передбачає модернізацію житлової політики, підтримку ветеранського підприємництва, розширення можливостей для жінок на ринку праці та розвиток професійних навичок, необхідних для відбудови країни.

Також програма допоможе Україні поглибити економічну інтеграцію з ЄС через підвищення прозорості державної підтримки агросектору, розвиток співпраці в енергетичній сфері та наближення екологічних стандартів до європейських вимог.

Програма DPO є механізмом прямої бюджетної підтримки Світового банку. Вона передбачає надання коштів на фінансування державних потреб в обмін на реалізацію структурних реформ, зокрема у сферах євроінтеграції, боротьби з корупцією та цифровізації. У 2024 році в межах попередньої серії програм "Основи зростання" Україна вже залучила понад $3,5 млрд.