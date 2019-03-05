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Стало відомо, хто представлятиме Україну в Міжнародному трибуналі у справі моряків

Указ містить дозвіл залучати делегації представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.
Президент Петро Порошенко підписав указ про делегацію України для участі у слуханнях у справі проти РФ щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.
Стало відомо, хто представлятиме Україну в Міжнародному трибуналі у справі моряків Фото:"Громадське"

Порошенко підписав відповідний указ 3 травня, повідомляє "Українська правда".

У ньому вказуються імена делегатів, які братимуть участь у слуханнях. Делегацію очолить заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Серед інших членів делегації - помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил з правової роботи Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова та начальник штабу - перший заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

Указ містить дозвіл залучати делегації представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

Нагадаємо, що Росія відмовилася брати участь у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

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03 05 2019 22:34
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