Стало відомо, хто зайде в Раду замість Вакарчука

Місце Святослава Вакарчука у Верховній Раді займе кандидатка у народні депутати фракції "Голос" Аліна Свідерська, яка була 19-им номером у виборчому списку партії.

Як пише рух «Чесно», Свідерська — юристка, правозахисниця, громадська діячка. Членкиня організації «Професійний уряд», яка об’єднує випускників всіх зарубіжних вузів, а також голова і співзасновниця громадської організації «Лабораторія чистої енергетики», передає "Громадське".

Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю «правознавство» та Кембриджський університет (Велика Британія) за тою ж спеціальністю. Засновниця та голова Кембриджської спільноти України.

У 2013 році працювала юристкою у юридичній компанії Clifford Chance.

У 2015 році була радницею Міністра економіки з питань дерегуляції.

З 2016 року — партнерка у компанії «Aice Hydro AS», яка займається пошуком, відбором та розвитком інвестиційних проектів з розвитку малих гідроелектростанцій в Україні.

Нагадаємо, що лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив про відставку з Верховної ради. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 11 червня.