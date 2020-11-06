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Вакарчук йде з Ради

Лідер партії "Голос" оголосив про відхід з парламенту 11 червня
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив про відставку з Верховної ради. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 11 червня.
Вакарчук йде з Ради Фото:Reuters

Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 11 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Вакарчук повідомив, що у подальших планах - реалізація "великого освітнього проекту". При цьому про деталі не повідомив.

"Я вважаю свою місію виконаною. Сьогодні я зареєстрував заяву про складання мною повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована і, сподіваюся, найближчим часом отримає свій розгляд", - заявив Вакарчук.

Зазначимо, Святослав Вакарчук вже вдруге складає мандат народного депутата. Так, в 2007 році він пройшов у Раду за списками партії "Наша Україна - Народна самооборона", проте через рік добровільно склав повноваження.

Нагадаємо, що лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук виступає за проведення реформи ринку землі, але закликає бути уважними і "робити все правильно".

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11 06 2020 14:40
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