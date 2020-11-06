Вакарчук йде з Ради
Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 11 червня, передає кореспондент РБК-Україна.
Вакарчук повідомив, що у подальших планах - реалізація "великого освітнього проекту". При цьому про деталі не повідомив.
"Я вважаю свою місію виконаною. Сьогодні я зареєстрував заяву про складання мною повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована і, сподіваюся, найближчим часом отримає свій розгляд", - заявив Вакарчук.
Зазначимо, Святослав Вакарчук вже вдруге складає мандат народного депутата. Так, в 2007 році він пройшов у Раду за списками партії "Наша Україна - Народна самооборона", проте через рік добровільно склав повноваження.
Нагадаємо, що лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук виступає за проведення реформи ринку землі, але закликає бути уважними і "робити все правильно".
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