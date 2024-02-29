Стало відомо, коли голови МЗС країн НАТО зустрінуться в Брюсселі

Найближчу нараду Північноатлантичного альянсу проведуть з 3 по 4 квітня в штаб-квартирі організації в Брюсселі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

Зустріч відбудеться рівно через 75 років після заснування НАТО у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.

Нарада пройде на чолі з генсекретарем НАТО Єнса Столтенберга.

Альянс поширить детальну програму засідань штаб-квартира пізніше.

Першими членами організації стали 12 країн Європи та Північної Америки: Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція, Британія.

Після завершення формальних процедур з приєднання до НАТО Швеції, членство якої в організації 26 лютого 2024 року останнім із країн організації ратифікував парламент Угорщини, альянс офіційно налічуватиме 32 держави-члени.