Стало відомо, коли голови МЗС країн НАТО зустрінуться в Брюсселі
Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.
Зустріч відбудеться рівно через 75 років після заснування НАТО у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.
Нарада пройде на чолі з генсекретарем НАТО Єнса Столтенберга.
Альянс поширить детальну програму засідань штаб-квартира пізніше.
Першими членами організації стали 12 країн Європи та Північної Америки: Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція, Британія.
Після завершення формальних процедур з приєднання до НАТО Швеції, членство якої в організації 26 лютого 2024 року останнім із країн організації ратифікував парламент Угорщини, альянс офіційно налічуватиме 32 держави-члени.