Статки Ілона Маска вперше впали нижче $300 млрд – Bloomberg

Від початку 2025 він втратив уже 134,7 млрд доларів.

Статки американського міьярера Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче 300 млрд доларів.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Від початку тижня акції Tesla продовжили падіння, а Маск втратив 4,4 млрд доларів. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки мільярдера опустилися до 297,8 млрд доларів.

З початку року Маск втратив уже 134,7 млрд доларів.

Маск виявився шостим за величиною аутсайдером у списку Bloomberg 500 найбагатших людей світу

Загалом же індекс упав на 271 млрд доларів - третій найгірший день за всю історію.

Видання пише, що падіння статків Маска є продовженням його розвороту, адже акції Tesla різко зросли після обрання Трампа, піднявши статки мільярдера до рекордних висот, проте відтоді роль бізнесмена як високопоставленого радника президента США зробила компанію Tesla "мішенню для протестів і вандалізму як усередині країни, так і за кордоном".

"Поляризуюча поведінка генерального директора-мільярдера і його активність у соціальних мережах відштовхують потенційних покупців і змушують власників автомобілів Tesla дистанціюватися від його політики і зіпсованого бренду компанії", - зазначають журналісти.

Вчора ми повідомляли, що акції Tesla впали нижче рівня, на якому їх радили купувати.

Також ми писали, що Маск закликав Трампа скасувати нові мита.