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ПОЛІТИКА

Столтенберг Папі Римському : Україні потрібна зброя, а не білі прапори

11 березня 2024, 19:19
Столтенберг Папі Римському : Україні потрібна зброя, а не білі прапори
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Він додав, що події, що відбуваються на полі бою, безпосередньо впливають на можливі переговори між Україною та росією.

Наразі необхідно вести діалог про передачу Україні нової зброї, а не радити їй йти на умови росії та капітулювати.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Якщо ми хочемо мирного довгострокового рішення шляхом переговорів, то шлях до нього - це надання військової підтримки Україні", - наголосив Столтенберг, коментуючи нещодавню заяву Папи Римського Франциска.

Він додав, що події, що відбуваються на полі бою, безпосередньо впливають на можливі переговори між Україною та росією.

"Зараз не час говорити про капітуляцію українців. Це буде трагедією для українців. Це також буде небезпечним для всіх нас", - зазначив генсек.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск підтримав думку про те, що Україні "потрібно підняти білий прапор та піти на переговори з росією".

Пізніше у Ватикані пояснили, що понтифік нібито не мав на увазі, що він підтримує капітуляцію України, але вважає за необхідне розпочати переговори між Києвом та Москвою.

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що німецький канцлер Олаф Шольц також не поділяє думку Папи Римського Франциска про "необхідність Україні підняти білий прапор".

Папа РимськийСтолтенбергрф тероризмвійна в України

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