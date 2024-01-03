Стриманість та політичне врегулювання: Реакція МЗС Китаю на російський обстріл

В МЗС Китаю закликали "відповідні сторони проявляти максимальну стриманість".

У міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на масований обстріл України російськими ракетами 2 січня. Офіційний Пекін продовжує уникати засудження російської агресії та закликає до "політичного врегулювання".

"Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною і чіткою. Ми продовжуємо закликати відповідні сторони проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об’єкти та захищати безпеку цивільних… Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов’язання стосовно політичного врегулювання кризи, якнайшвидшого припинення війни та спільного сприяння полегшенню ситуації", – йдеться у відповіді китайського дипломатичного відомства на запит агентства "Укрінформ" з приводу реакції на обстріл 2 січня.

Уночі 2 січня російська армія повторила масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Основним напрямком удару став Київ. Ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Запустив 35 "шахедів" і близько 99 ракет.

Раніше повідомлялось, що Пекін отримує вигоду на тлі російського вторгнення в Україну, оскільки москва переключилася із Заходу на Китай, купуючи все — від автомобілів до комп'ютерних чіпів.