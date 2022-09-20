Субсидії на компослуги - в Мінсоцполітики пояснили, хто може розраховувати на виплати

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко підкреслив, що наразі в Україні 2,2 млн одержувачів субсидій, в майбутньому опалювальному сезоні очікується збільшення їхньої кількості до близько 2,5 млн

Усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні.

Про це заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Враховуючи агресію РФ і повномасштабне вторгнення, було прийнято рішення про те, що всі субсидії, які люди отримували в минулий опалювальний період, тобто по квітень 2022 року, були автоматично без звернення людей продовжені й розраховані на наступний період, тобто до квітня 2023 року", - зазначив він.

Музиченко підкреслив, що наразі в Україні 2,2 млн одержувачів субсидій, в майбутньому опалювальному сезоні очікується збільшення їхньої кількості до близько 2,5 млн.