Субсидії на компослуги - в Мінсоцполітики пояснили, хто може розраховувати на виплати
Усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні.
Про це заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Враховуючи агресію РФ і повномасштабне вторгнення, було прийнято рішення про те, що всі субсидії, які люди отримували в минулий опалювальний період, тобто по квітень 2022 року, були автоматично без звернення людей продовжені й розраховані на наступний період, тобто до квітня 2023 року", - зазначив він.
Музиченко підкреслив, що наразі в Україні 2,2 млн одержувачів субсидій, в майбутньому опалювальному сезоні очікується збільшення їхньої кількості до близько 2,5 млн.
Заступник міністра закликав українців вже сьогодні проаналізувати власні доходи і спроможність оплатити житлово-комунальні послуги. Якщо є необхідність отримання соціальної підтримки, то потрібно найближчим часом її оформити.
"Оформити субсидію можна як через ЦНАП, так і представника територіальної громади. Також можна подати заявку через електронні засоби, використовуючи додаток або портал "Дія". Також можна звернутись поштою", - нагадав Музиченко.
Додати коментар
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер
- WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця