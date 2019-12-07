Суд дозволив Кузьміну балотуватися до Ради, -- адвокат

Шостий апеляційний админістративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України

Про це повідомив адвокат колишнього заступника генпрокурора Артем Захаров.

"Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК. Утім кожен має знати, що за вчинення протиправних дій обов'язково настає юридична відповідальність", - написав він у Facebook, йдеться в "УП".

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва відмовив знятому з виборів екс-заступнику генпрокурора Ренату Кузьміну, який вимагав визнати протиправними дії кандидата у народні депутати і спікера Верховної Ради Андрія Парубія

Також зазначається, що спір між Парубієм і Кузьміним стосується виборчого процесу, тому заяву розглянули протягом двох днів після надходження.

Напередодні до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Рената Кузьміна до голови Верховної Ради й кандидата у народні депутати Андрія Парубія.

Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до СБУ, ГПУ, ДПС з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх 5 років на території України.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія скасувала реєстрація Рената Кузьміна як кандидата на парламентських виборах. Рішення було прийнято одностайно. Ренат Кузьмін був 35 номером у списку партії "Опозиційна платформа - за життя".