Суд дозволив Кузьміну балотуватися до Ради, -- адвокат
"Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК. Утім кожен має знати, що за вчинення протиправних дій обов'язково настає юридична відповідальність", - написав він у Facebook, йдеться в "УП".
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва відмовив знятому з виборів екс-заступнику генпрокурора Ренату Кузьміну, який вимагав визнати протиправними дії кандидата у народні депутати і спікера Верховної Ради Андрія Парубія
Також зазначається, що спір між Парубієм і Кузьміним стосується виборчого процесу, тому заяву розглянули протягом двох днів після надходження.
Напередодні до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Рената Кузьміна до голови Верховної Ради й кандидата у народні депутати Андрія Парубія.
Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до СБУ, ГПУ, ДПС з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх 5 років на території України.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія скасувала реєстрація Рената Кузьміна як кандидата на парламентських виборах. Рішення було прийнято одностайно. Ренат Кузьмін був 35 номером у списку партії "Опозиційна платформа - за життя".
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