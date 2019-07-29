У московському суді визнали винним кримського татарина, який не брав участі в пікеті

Таганський районний суд Москви, де в понеділок почалися слухання над кримськими татарами, які брали участь у пікеті на Красній площі, визнав винним Рустема Таїрова в адміністративному правопорушенні

Окрім того суд оштрафував Рустема Таїрова на 20 тисяч рублів (близько восьми тисяч грн).

"Суд постановив визнати Таїрова Рустема винним в адміністративному правопорушенні згідно зі ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ і призначити адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 20 000 рублів", - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на Facebook сторінку "Кримської солідарності".

Сам Таїров у залі суду був відсутній, його інтереси представляв адвокат Костянтин Андреєв.

Андреєв клопотав про явку в зал суду представника сторони обвинувачення і свідків Вадима Комарова і Владислава Солонічева, які є співробітниками поліції.

За словами адвоката, рапорти співробітників поліції суперечить свідченням Таїрова, який заявляв, що він "чекав рішення Верховного Суду РФ, а в протоколах співробітників поліції Комарова і Солонічева йдеться про те, що він брав участь у мітингу біля стін Верховного суду РФ".

Суддя Юлія Смоліна не задовольнила клопотання, заявивши, що "не бачить важливості в тому, щоб в залі суду перебували представники сторони обвинувачення". Вона також проігнорувала заяву адвоката про необхідність припинити розгляд справи у зв'язку з неправильною кваліфікацією адміністративного правопорушення і відсутністю правопорушення з боку Таїрова.

"Таїров обвинувачується за частиною 5 ст. 20.2 КпАП РФ, яка передбачає участь в узгоджених масових заходах і порушення їх порядку. А участь в несанкціонованому заході йому не ставиться в провину", - заявив в суді адвокат Таїрова.

Раніше повідомлялося, що суд над кримськотатарськими активістами, які 10-11 липня виходили на Червону площу підтримати фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", відбудеться 29 липня у Таганському райсуді Москви. За словами адвоката, на кожне із засідань суддя виділив 10 хвилин.

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