У суді зрозглянули апеляцію "ПриватБанку" щодо зняття всесвітнього арешту з активів Коломойського

Апеляційний суд Лондона завершив розгляд апеляції "ПриватБанку" на рішення Високого суду Англії та Уельсу, яким визнали рішення про накладання на активи колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова всесвітнього арешту, таким, що не є у юрисдикції цього суду.

Зазначається, що розгляд справи тривав у відкритому режимі протягом 5 днів. За підсумками слухань суд має ухвалити рішення у справі, однак дата ухвалення рішення настане лише наприкінці вересня-початку жовтня, інформує "НВ-Бізнес", посилаючись на інформацію від "ПриватБанку".

До того часу всесвітній арешт на активи Коломойського та Боголюбова буде діяти.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд відмовив Нацбанку у знятті арешту з активів екс-власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та компаній, які йому належать.

Раніше Печерський районний суд Києва 5 липня вирішив зняти арешт з 415 об'єктів нерухомості Ігоря Коломойського, задовольнивши клопотання компанії "Приватофіс".

Нагадаємо, що у квітні 2019 року українські суди прийняли відразу три судові рішення на користь Коломойського у справі "ПриватБанку".

18 квітня Окружний адмінсуд визнав незаконною націоналізацію банку, 19 квітня він же скасував рішення про список інсайдерів ПриватБанку, а 20 квітня Печерський суд скасував особисту поруку Коломойського за кредити рефінансування.

Судові процеси олігарха Ігоря Коломойського проти України в боротьбі за "ПриватБанк", обійшлися державі в 600 млн грн в 2018 році.

Після президентських виборів в Україні, Ігор Коломойський повернувся до України. Він заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.

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