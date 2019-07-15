Суд зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський районний суд Києва 5 липня вирішив зняти арешт з 415 об'єктів нерухомості Ігоря Коломойського, задовольнивши клопотання компанії "Приватофіс".

Мова йде про земельні ділянки, нежитлові й офісні приміщення в різних регіонах України, арешт на які було накладено цим судом у квітні 2017 року в рамках справи про кредит "ПриватБанку", виданого цій компанії, інформує видання "Фінбаланс" із посиланням на рішення суду.

Суд вирішив, що стосовно "Приватофісу" "не можна застосувати захід кримінально-правового характеру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі конфіскацію", а "арешт був накладений без доказів пропорційності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, розміру збитку, заподіяного кримінальним правопорушенням".

Нагадаємо, що у квітні 2019 року українські суди прийняли відразу три судові рішення на користь Коломойського у справі "ПриватБанку".

18 квітня Окружний адмінсуд визнав незаконною націоналізацію банку, 19 квітня він же скасував рішення про список інсайдерів ПриватБанку, а 20 квітня Печерський суд скасував особисту поруку Коломойського за кредити рефінансування.

Судові процеси олігарха Ігоря Коломойського проти України в боротьбі за "ПриватБанк", обійшлися державі в 600 млн грн в 2018 році.

Після президентських виборів в Україні, Ігор Коломойський повернувся до України. Він заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.