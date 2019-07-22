Апеляційний суд не зніматиме арешту з активів Коломойського у справі "ПриватБанку"
Відповідні відомості з’явилися у судовому реєстрі, йдеться в "Економічна правда".
Це вже друге рішення не на користь Нацбанку. Сам арешт на активи Коломойського наклала Генпрокуратура у справі про ймовірне виведення коштів з "ПриватБанку" його колишніми власниками перед націоналізацією у 2016 році.
Ці активи перебували в іпотеці НБУ і наразі він намагається їх продати, щоб погасити цю іпотеку.
Серед арештованого майна, зокрема, земельні ділянки на гірськолижному курорті "Буковель" та майно металургійних заводів олігарха в Україні.
Раніше Печерський районний суд Києва 5 липня вирішив зняти арешт з 415 об'єктів нерухомості Ігоря Коломойського, задовольнивши клопотання компанії "Приватофіс".
Нагадаємо, що у квітні 2019 року українські суди прийняли відразу три судові рішення на користь Коломойського у справі "ПриватБанку".
18 квітня Окружний адмінсуд визнав незаконною націоналізацію банку, 19 квітня він же скасував рішення про список інсайдерів ПриватБанку, а 20 квітня Печерський суд скасував особисту поруку Коломойського за кредити рефінансування.
Судові процеси олігарха Ігоря Коломойського проти України в боротьбі за "ПриватБанк", обійшлися державі в 600 млн грн в 2018 році.
Після президентських виборів в Україні, Ігор Коломойський повернувся до України. Він заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
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