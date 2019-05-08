Суд почав перевірку, чи не є Супрун американкою
У понеділок, 5 серпня, відбулось підготовче засідання у справі за позовом нардепа з фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука до Супрун щодо наявності у неї повноважень міністра, повідомляє УП.
Згідно з рішенням суду, в Міграційної служби є місяць – до 5 вересня – аби надати "належним чином засвідчену копію документа, що підтверджує припинення Супрун громадянства США".
Окрім того, суд вимагає від секретаріату Кабінету міністрів копії протоколів засідань уряду, в яких Супрун брала участь з моменту призначення її на посаду виконуючої обов'язки міністра. Ці документи мають бути надані в той самий термін.
Наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня.
Нагадаємо, що Корнієнко зазначив, що глава МОН Лілія Гриневич та очільниця МОЗ Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді. Але "Слуга народу" має намір продовжити їх реформи.
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